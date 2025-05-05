Про це пише 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Українські військові на параді в Британії

Збройні Сили України долучилися до ходи у Британії з нагоди 80-річчя Перемоги в Європі.

Натовп вітав українських солдатів. Оплески супроводжували військовослужбовців по алеї, висловлюючи підтримку нашій країні.

ЗСУ на параді в Британії: дивіться відео

"Разом із близько тисячею представників британських збройних сил, зокрема вершниками та військовими оркестрами, військові ЗСУ пройшли урочистою ходою, підкреслюючи всесвітню підтримку України в її триваючій боротьбі за свободу проти російської агресії", – йдеться в дописі пресслужби Верховної ради.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ віддав українським військовим честь з трибуни, коли вони пройшли маршем повз Букінгемський палац.