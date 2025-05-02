Чи буде діалог між США та Китаєм щодо мит

США звернулися до Китаю з пропозицією провести переговори щодо мит Трампа на рівні 145%, і Пекін відкритий до діалогу, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Разом проти США: Китай закликає ЄС об'єднатись у боротьбі з тарифами Трампа

США повинні бути готові до дій, спрямованих на "виправлення помилкових практик", і скасувати односторонні мита,

– повідомляють у Міністерстві комерції Китаю.

Відомо, що останнім часом США неодноразово через відповідні канали передавали Китаю інформацію про бажання розпочати переговори. Відтак, Пекін оцінює це, але додає, що митні переговори як привід для тиску та шантажу не спрацюють.

Річ у тім, в Китаї заперечували, що нібито прагнуть домовитися зі США щодо скасування мит. Це було радше для того, щоб зробити ставку на те, що Вашингтон зробить перший крок.

Зауважте! Дональд Трамп ще раніше запровадив імпортні мита на рівні 145% проти Китаю. Таке рішення вдарило по Пекіні, який зараз бореться з дефляцією, уповільненням економіки та затяжною кризою на ринку нерухомості.