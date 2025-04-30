Китай скасував тарифи на 125% на етан

Цей крок зменшить тиск на китайські компанії, які імпортують американський етан для виробництва нафтохімічної продукції, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ба більше, це також забезпечить збут для цієї рідини природного газу, що є побічним продуктом видобутку сланцевого газу у США.

За словами джерел, з якими спілкувалося Reuters, тариф на етан було скасовано в останні дні. Однак офіційного оголошення про це не було.

Минулого тижня Reuters повідомляло, що також було надано митні винятки для деяких фармацевтичних, аерокосмічних і напівпровідникових продуктів, оскільки Пекін намагається пом’якшити економічний вплив торгової війни зі США.

Чому Китай підвищив мита? Китай підвищив мита на імпорт американських товарів, зокрема етану, до 125% на початку цього місяця. Це було відповіддю на рішення президента США Китай підвищив мита на імпорт американських товарів, зокрема етану, до 125% на початку цього місяця. Це було відповіддю на рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові мита на товари з другої за величиною економіки світу.

Китай купує майже половину американського етану, експорт якого сягнув рекордних 492 тисячі барелів на добу у 2024 році, згідно з даними Управління енергетичної інформації США (EIA). EIA очікує, що експорт етану зі США зросте до 530 тисяч барелів на добу у 2025 році та до 630 тисяч барелів у 2026 році.

Зауважте! Імпортерами етану в Китаї є компанії Satellite Chemical, SP Chemicals, Sinopec, Sanjiang Fine Chemical та Wanhua Chemical Group, тоді як головними американськими експортерами є Enterprise Products Partners та Energy Transfer.