Як Китай реагує на тарифи США

Чиновники очікують, що в Китаї ВВП зросте до очікуваних 5%, попри торгівельну війну з США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Як заявив заступник голови держкомітету з розвитку та реформ Китаю Чжао Ченьсінь, таке збільшення відбуватиметься завдяки:

внутрішньому китайському виробництву сільгосппродукції та енергії;

імпорту з інших країн (окрім США).

Чжао Ченьсінь Заступник голови Державного комітету з розвитку та реформ Китаю Навіть якщо ми не купуватимемо кормові зернові та олійні культури зі США, це майже не вплине на забезпечення Китаю зерном.

Окремо Чжао сказав, що імпорт американської сільгосппродукції не такий важливий, адже він "переважно стосується кормових культур, які легко можна замінити". Також чиновник прокоментував і покупку енергоносіїв з США. За словами Ченсіня, припинення закупівель американської нафти, газу та вугілля буде мати обмежений вплив на китайське енергопостачання.

Чи вплине на США втрата китайського ринку

Для США втрата китайського ринку буде доволі відчутна. Зокрема, у 2023 році американські фермери експортували до Китаю сільськогосподарську продукцію на суму майже 33 мільярдів доларів.

Вагома і частка постачання нафти, газу та вугілля з США. Загалом у 2023 році сума цих поставок сягнула 15 мільярдів доларів.

Нагадаємо! Ще на минулому тижні Пекін заявив, що для того, аби розпочалися переговори, США мають скасувати введені тарифи.