Курс валют у банках
- Станом на ранок 29 квітня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,30 гривні (-31 копійка проти 28 квітня) та продаж по 41,95 гривні (+34 копійки).
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- Купівля євро проходить по 47,10 гривні (-45 копійок), продаж – по 47,85 гривні (+11 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,60 гривні (+30 копійок), а продати по 41,56 гривні (-49 копійок).
- Купівля євро по 47,51 гривні (+41 копійка), а продаж по 47,74 гривні (-16 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують у середньому по: 40,69 гривні (-37 копійок), а продають по 41,64 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 46,70 гривні (-37 копійок), а продають по 47,87 гривні (+11 копійок).
Яким буде курс долара
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий заявив, що на ринку домінуватимуть різні економічні чинники, а як-от зростання експорту, розвиток промисловості, посівна тощо.
Водночас протягом останніх кількох тижнів "Фактор Трампа" не сильно впливає на український валютний ринок. Те саме стосується низки воєнних чинників – від динаміки обстрілів, ситуації на фронті до очікування перемир'я.
Таким чином, Лєсовий прогнозує, що цього тижня (28 квітня – 4 травня), на міжбанку та на готівковому рику долар перебуватиме в одному діапазоні: 41,20 – 41,60 гривні.