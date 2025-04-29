Курс валют в банках

По состоянию на утро 29 апреля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,30 гривны (-31 копейка против 28 апреля) и продажа по 41,95 гривны (+34 копейки).

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Покупка евро проходит по 47,10 гривны (-45 копеек), продажа – по 47,85 гривны (+11 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,60 гривны (+30 копеек), а продать по 41,56 гривны (-49 копеек).

(+30 копеек), а продать (-49 копеек). Покупка евро по 47,51 гривны (+41 копейка), а продажа по 47,74 гривны (-16 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,69 гривны (-37 копеек), а продают по 41,64 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.

(-37 копеек), а продают (-2 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,70 гривны (-37 копеек), а продают по 47,87 гривны (+11 копеек).

Каким будет курс доллара

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой заявил, что на рынке будут доминировать различные экономические факторы, а например рост экспорта, развитие промышленности, посевная и тому подобное.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В то же время в течение последних нескольких недель "Фактор Трампа" не сильно влияет на украинский валютный рынок. То же касается ряда военных факторов – от динамики обстрелов, ситуации на фронте до ожидания перемирия.

Таким образом, Лесовой прогнозирует, что на этой неделе (28 апреля – 4 мая), на межбанке и на наличном рынке доллар будет находиться в одном диапазоне: 41,20 – 41,60 гривны.