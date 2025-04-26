Что лучше выбрать: доллар или евро

Выбирайте валюту под нужды

Эксперт Александр Крамаренко в эфире "Украинского радио", передает 24 Канал, рассказал, что колебания стоимости валют будут происходить и в дальнейшем, а потому стоит экономить средства в валюте, которую потом будете и тратить.

Читайте также Валютный рынок на грани изменений: чего ожидать в начале мая

Таким образом, если сэкономленную валюту человек планирует тратить в Европе, то гривну лучше хранить в евро. А если есть планы купить недвижимость, то для этого стоит рассмотреть доллар.

Большинство торговых контрактов в мире пока происходят в долларах. И Нацбанк около 80% своих резервов также держит в долларах. На это важно учесть,

– добавил Крамаренко.

Выбор евро на долгосрочную перспективу

В то же время исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук в комментарии РБК-Украина рассказал, что переход на евро, как основную валюту для сбережения, следует делать на долгосрочную перспективу.

В этом есть смысл, потому что мы ближе к ЕС и наша торговля в основном осуществляется со странами Еврозоны. Но я бы не советовал украинцам бежать менять свои сбережения и покупать евро, потому что на фоне волатильных новостей, курс еще много раз будет двигаться в ту или иную сторону,

– говорит господин Дмитрий.

Диверсификация средств

Именно поэтому, по мнению профессор университета "Львовская политехника" Алексея Другова, в условиях такой финансовой нестабильности лучше хранить деньги в разной валюте.

У вас тогда должно быть 33% в гривне, 33% – в долларах и 33% – в евро,

– подчеркнул Другов.

Как говорит экономист, это абсолютно идеальный вариант сбережения, ведь используя такую стратегию есть низкий процент того, что можно потерять средства.