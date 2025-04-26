Що краще обрати: долар чи євро

Обирайте валюту під потреби

Експерт Олександр Крамаренко в ефірі "Українського радіо", передає 24 Канал, розповів, що коливання вартості валют відбуватимуться й надалі, а тому варто заощаджувати кошти у валюті, яку потім будете й витрачати.

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Таким чином, якщо заощаджену валюту людина планує витрачати у Європі, то гривню краще зберігати у євро. А якщо є плани купити нерухомість, то для цього варто розглянути долар.

Більшість торгівельних контрактів у світі поки що відбуваються в доларах. І Нацбанк близько 80% своїх резервів також тримає в доларах. На це важливо зважити,

– додав Крамаренко.

Вибір євро на довгострокову перспективу

Водночас виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE-Ukraine Дмитро Боярчук у коментарі РБК-Україна розповів, що перехід на євро, як основну валюту для заощадження, слід робити на довгострокову перспективу.

В цьому є сенс, бо ми ближчі до ЄС і наша торгівля здебільшого здійснюється з країнами Єврозони. Але я б не радив українцям бігти міняти свої заощадження і купувати євро, бо на фоні волатильних новин, курс ще багато разів буде рухатися в ту чи іншу сторону,

– каже пан Дмитро.

Диверсифікація коштів

Саме тому, на думку професор університету "Львівська політехніка" Олексія Другова, в умовах такої фінансової нестабільності краще зберігати гроші в різній валюті.

У вас тоді має бути 33% у гривні, 33% – у доларах й 33% – у євро,

– підкреслив Другов.

Як каже економіст, це абсолютно ідеальний варіант заощадження, адже використовуючи таку стратегію є низький відсоток того, що можна втратити кошти.