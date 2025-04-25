Які чинники впливатимуть на ринок валют

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що в останні дні квітня і на початку травня очікується, що на валютному ринку триватимуть тенденції останніх кількох тижнів.

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Йдеться про такі тенденції:

Коливання офіційного курсу відбуватимуться в межах березневих коридорів; Тиск експортерів може збільшитися завдяки прийдешньому податковому періоду; Готівковий ринок імовірно знову зрівняється курсовими показниками з безготівковим; Діятиме режим керованої гнучкості, що означає мінімальні поточні курсові зміни.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку За нашим розрахунком, на 1 травня офіційний курс коливатиметься в межах 41,20 – 41,60 гривні. Порівнявши з початковим курсом року, який на 1 січня склав 42,02 гривні за долар, можна очікувати, що за підсумками 4 місяців року офіційний курс долара може втратити 1,5 – 1%.

Крім того, Лєсовий зазначив, що економічні чинники, як і раніше, домінуватимуть, а це зростання експорту, розвиток промисловості, посівна тощо.

Як бачимо, протягом останніх кількох тижнів "Фактор Трампа" не сильно впливає на український валютний ринок. Те саме стосується низки воєнних чинників: від динаміки обстрілів, ситуації на фронті до очікування перемир'я,

– додає Лєсовий.

Які зміни валют у травні

Лєсовий прогнозує, що у травні цілком можливо, що події розвиватимуться досить жваво, але Нацбанк, як і раніше, проводитиме політику на створення балансу між попитом і пропозицією.

До того ж згідно з економічними прогнозами, у травні може спостерігатися пік зростання споживчих цін, що також може вплинути на стратегію регулятора з подальшого зміцнення гривні та приборкання цих норовливих цін,

– каже банкір.

Травень також є останнім місяцем, коли діятимуть економічні пільги Євросоюзу для українських товарів. Експортери мусять приготуватися до змін.

Дуже важливий момент: підписання чи непідписання так званої ресурсної угоди із США та можливість надання безпекових гарантій для України.

Крім того, відтерміновані мита США не означають їх скасування,а це значить, що країни ЄС, як основні партнери України, готуватимуться. Не виключено, що це гіпотетично може вплинути на обсяг міжнародної фінансової підтримки в майбутньому.

Цьогоріч очікується, що на початку травня курсові показники "тупцятимуть" на місці, а в другій половині травня курс долара може зрости в середньому на 1%, а за підсумками місяця офіційний курс коливатиметься в коридорі 41,60 – 42 гривні за долар.

Зверніть увагу! Це лише номінальний прогноз. Досі достеменно невідома низка економічних факторів, що разом з воєнними чинниками можуть вплинути на валютний ринок.

Якими будуть загальні характеристики ринку з 28 квітня по 4 травня

Коридори валютних коливань: 41,20 – 41,60 гривні за долар та 45 – 48 гривень за євро (на міжбанку) та 41,20 – 41,60 гривні за долар та 45 – 48 гривень за євро (на готівковому ринку).

41,20 – 41,60 гривні за долар та 45 – 48 гривень за євро (на міжбанку) та 41,20 – 41,60 гривні за долар та 45 – 48 гривень за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні.

міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривня на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривні на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро.

міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,20 гривні за євро, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 гривні на долар, до 0,80 – 1 гривня на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривні на долар, до 1 – 1,30 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0 гривень.

– 0 гривень. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Таким чином, валютний ринок поволі повертатиметься до звичної парадигми: час сезонних чинників, як-от домінування пропозиції над попитом, добіг кінця.