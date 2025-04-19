Які були прогнози щодо курсу долара цьогоріч

Ще у січні економіст Олег Пендзин заявив, що долар може сильно зрости. Були припущення, що ймовірне підвищення могло скласти навіть 47 гривень за долар, що перевищувало б закладений курс у бюджеті на 2025 рік – 45 гривень за валюту, передає 24 Канал.

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Водночас вже у лютому у коментарі для 24 Каналу банкір Сергій Мамедов зауважив, що саме прогноз НБУ щодо курсу буде ключовим для розуміння ситуації та курсових графіків, адже регулятор залишається основним гравцем на валютному ринку.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Ми припускаємо, що курсова динаміка буде де в чому схожою на рік минулий: періоди курсового "затишшя" змінюватимуться періодами зростання і навпаки.

Ще тоді Мамедов сказав, що будь-які курсові зміни будуть підпорядковані низці економічних, геополітичних та воєнних чинників. Так і трапилося.

Річ у тім, що митна політика Трампа, починаючи з лютого 2025 року, внесла свої корективи щодо світової вартості долара.

Вже у квітні, пише Financial Times, валюта обвалилася до трирічного мінімуму стосовно євро, адже долар США, казначейські облігації та акції зазнали розпродажу на тлі попереджень банків та інвесторів про те, що мита Трампа можуть спровокувати рецесію в США.

Зауважте! Станом на 15 лютого, за даними НБУ, долар становив 41,79 гривні за валюту. Водночас станом на 15 квітня, ціна опустилася до 41,31 гривні. Таким чином, за два місяці валюта втратила майже 50 копійок.

Які тепер прогнози щодо валюти

Підприємець та автор "Останнього капіталіста" Валентин Краснопьоров розповідає, що прогнози курсу на 2025 рік на рівні 44 – 45 гривень зараз більш песимістичні, аніж були раніше.

Валентин Краснопьоров Підприємець та засновник ініціативи "Останній капіталіст" Вважаю, що курс може за теперішніх умов перебувати у діапазоні 42 – 43 гривні. Втім ситуація поки доволі невизначена.

Крім того, пан Валентин зауважив, що зміцнення гривні для України зараз не є хорошим фактором, адже зовнішня допомога та те, що заробляє Україна з експорту, надходитиме за меншим курсом, аніж було раніше закладено. Відтак, дефіцит бюджету може зростати.

Відтак, у ситуації, коли гривня укріплюється щодо долара, а долар натомість слабшає, треба знайти баланс.