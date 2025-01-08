Чи дійсно долар зросте до 47

Економіст Олег Пендзин переконаний, що долар у 2025 році може сильно зрости, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ранок. Live.

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Пендзин наголошує, що в встановлення курсу у бюджеті на рівні 45 гривень за долар, є явним показником зростання валюти. Експерт прогнозує імовірне збільшення до 47 гривень за долар.

За словами економіста, наразі єдиним продавцем валюти в Україні є НБУ. Саме регулятор слідкує за курсом долара. Пендзин уточнює, що в Україні "відсутній валютний ринок у звичному сенсі".

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу В нормальних умовах є багато продавців валюти – експортери, і багато покупці – імпортери, і взаємодія їх попиту та пропозиції формує курс. Плюс є регулятор, який зверху стоїть і, в кращому випадку, викупляє або робить якісь інтервенції. Так функціонує нормальний валютний ринок.

Пендзин наголошує, що в українців не має бути ілюзій, відносно збільшення вартості долара. Валюта обов'язково буде дорожчати.