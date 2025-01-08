Чому Фіцо проти припинення транзиту через Україну

У коментарі 24 Каналу енергетичний експерт Володимир Омельченко розповів, що Україна припинила транзит російського газу зі зрозумілих причин: ми не зобов'язані допомагати агресору заробляти гроші.

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Водночас Словаччина має ще й інші джерела отримання природного газу, окрім газу з Росії. Ідеться аж про 5 різних компаній, які можуть постачати Словаччині енергетичний ресурс. Однак тут уже постає питання з ціною, яка вища.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Якщо говорити про погрози Фіцо у відповідь на припинення газу через Україну, то вони ні на чому не ґрунтуються. Наразі в прем'єра немає таких повноважень, оскільки це комерційний бізнес, а не державні компанії.

Такої ж думки й експерт Геннадій Рябцев, який у розмові з 24 Каналом розповідає, що у прем'єр-міністра Словаччини немає повноважень у цій сфері.

Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Взаємодії операторів системи передачі здійснюються в рамках європейської асоціації, яка називається ENTSO-e. І в рамках цієї асоціації об'єднані саме незалежні енергетичні регулятори. Тобто оператор системи передачі не залежить від бажань чи дій уряду.

Рябцев наводить приклад з Укренерго, яке не підпорядковується Кабміну, а прем'єр-міністр не може втручатися в господарську діяльність суб'єктів господарювання учасників енергетичних ринків.

Довідково. Російський газ, який транспортувався через територію України та потрапляв до Словаччини, потім розділявся на два напрямки – в Австрію та Чехію. Отже, Словаччина отримувала фінансову вигоду.

За яких умов Словаччина може припинити постачання

Геннадій Рябцев пояснює, що якби в безпосередньому підпорядкуванні Словаччини була якась енергетична компанія і вона була б державним підприємством, то тоді загроза щодо припинення постачання електроенергії могла б бути реалізована.

Але наразі електрична енергія продається на вільному ринку за правилами, в які не може втручатися уряд країни.

Крім того, Україна ж не отримує від Словаччини безплатну допомогу у вигляді електроенергії. Це продаж, тобто Україна купує в Словаччини електричну енергію за ринковими цінами. І навіть аварійна допомога, яка надається, також не безплатна,

– зауважує експерт Рябцев.

Рябцев додає, що така допомога продається ще й за дуже високою ціною – 300 євро за мегават-годину. Відповідно до офіційного курсу НБУ, станом на 7 січня, це понад 13 тисяч гривень.

Звичайно, що будь-яка влада може незаконно втрутитися в ситуацію, але це, по-перше, призведе до втрат для учасників ринку насамперед в Словаччині, а по-друге, призведе до фінансових втрат,

– підсумовує Геннадій Рябцев.

Водночас Володимир Омельченко розповідає, що якщо Фіцо все-таки зможе якось втрутитися в комерційну діяльність, то тоді прем'єр-міністр працюватиме проти правил Євросоюзу, а це потягне за собою наслідки.

Крім того, Україна може у відповідь на припинення постачання електроенергії призупинити постачання нафти до Словаччини нафтопроводом "Дружба".

Нагадуємо! Станом на 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію. Таке рішення найбільше не сподобалося прем'єр-міністру Словаччини, який ще наприкінці грудня 2024 року пригрозив, що країна може припинити постачання резервної електроенергії до України у разі, якщо відбудеться зупинка транзиту російського газу.

Як імпорт зі Словаччини впливає на Україну

За словами Омельченка, частка Словаччини у сфері імпорту електроенергії до України становить десь 30%. Однак цю частку можна поділити між іншими країнами. Однією із таких країн є Польща.

Наразі Україна залежить від імпорту електроенергії, адже в енергосистемі досі присутній дефіцит потужності. У 2024 році Україні втратила понад 11 гігаватів потужності через масові обстріли Росії,

– додає експерт Омельченко.

Загалом для України можливість імпорту на сьогодні становить десь близько 2 гігаватів. Таку квоту виділило ENTSO-e, однак десь близько 300 мегаватів Україна повинна виділити для Молдови. Водночас наразі немає великої потреби в імпорті.

Натомість Рябцев каже, що Україна критично не залежить від імпорту електроенергії, але він є важливим під час масованої атаки Росії. За словами експерта, на Словаччину припадає частка із загального імпорту в 400 мегаватів, але це умовна частка.

Відтак якщо Словаччина не надаватиме електроенергію, то це може компенсувати Польща. Це не є критичним для України. Крім того, у такому випадку Словаччина побʼє ж саму себе, бо для країни така торгівля є вигідною,

– додає пан Геннадій.

Рябцев каже, що щогодини Україна споживає близько 13 гігаватів електричної енергії, до того ж на імпорт припадає максимально до 1 гігавата.

З одного боку, це мало. А з іншого, якщо цієї електроенергії немає, то виникає небаланс між генерацією та споживанням. А якщо виникає небаланс, то це означає, що потрібно запроваджувати графіки відключень світла,

– резюмує експерт.

У підсумку Україна, попри все, не критично залежить від імпорту, але саме його частка в енергосистемі дає змогу балансувати енергетичну систему, особливо після чергової масованої атаки.

Яка ситуація зі світлом в Україні натепер

Омельченко каже, що ситуація покращилася передусім тому, що енергетики зробили певну роботу для відновлення. Зменшився дефіцит потужності.

Ну і дуже важливо те, що надзвичайно тепла погода по всій Україні на сьогодні знаходиться. Але, знов-таки, погода ж може і погіршитись. І якщо буде температура середньодобова, наприклад, в Україні, мінус 7 градусів, тоді ми знову перейдемо до погодинних відключень,

– каже Володимир Омельченко.

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