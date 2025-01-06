Як на Європу вплинуло припинення транзиту

Представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен у Брюсселі на брифінгу повідомила, що припинення транзиту не вплинуло на енергобезпеку ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Щобільше, за словами Іткоен, припинення транзиту не вплинуло і на ціни. До того ж представниця Єврокомісія зазначила, що країни-члени ЄС більш як рік готувалися до такого сценарію.

Анна-Кайса Ітконен Представниця Європейської комісії Минулого тижня відбулося засідання надзвичайної координаційної групи з питань газу, щоб оцінити наслідки закінчення транзитної угоди, яка дійшла висновку, що немає жодних проблем або побоювань щодо безпеки поставок для Європейського Союзу після закінчення транзиту.

Іткоен також відзначила, що фундаментальні показники ринку не зазнали вагомих змін. Йдеться, зокрема, про попит.

Попит залишається стриманим на рівні близько 18 відсотків порівняно з докризовим рівнем, як і рівні зберігання (газу) також вище докризового рівня,

– зазначила Іткоен.

Зверніть увагу! За словами Іткоен, стабільність енергетичної безпеки була забезпечена і завдяки відновлювальним джерелам енергії.