Как на Европу повлияло прекращение транзита

Представительница Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен в Брюсселе на брифинге сообщила, что прекращение транзита не повлияло на энергобезопасность ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Более того, по словам Иткоен, прекращение транзита не повлияло и на цены. К тому же представительница Еврокомиссии отметила, что страны-члены ЕС более года готовились к такому сценарию.

Анна-Кайса Итконен Представительница Европейской комиссии На прошлой неделе состоялось заседание чрезвычайной координационной группы по вопросам газа, чтобы оценить последствия окончания транзитного соглашения, которая пришла к выводу, что нет никаких проблем или опасений относительно безопасности поставок для Европейского Союза после окончания транзита.

Иткоен также отметила, что фундаментальные показатели рынка не претерпели весомых изменений. Речь идет, в частности, о спросе.

Спрос остается сдержанным на уровне около 18 процентов по сравнению с докризисным уровнем, как и уровни хранения (газа) также выше докризисного уровня,

– отметила Иткоен.

Обратите внимание! По словам Иткоен, стабильность энергетической безопасности была обеспечена и благодаря возобновляемым источникам энергии.