Как Европа вкладывается в российские энергоносители

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Foreign Policy, что Венгрия и Словакия, известны своей пророссийской политикой, далеко не единственные в Европе, кто продолжает зависеть от российских энергоносителей. Значительные суммы за них до сих пор платят также Франция, Австрия и Испания.

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В то же время отмечается, что некоторые страны ЕС, в частности Германия, значительно сократили свою энергетическую зависимость от России.

Общий импорт ископаемого топлива уменьшился на 94%: с 16 миллиардов до примерно 1 миллиарда долларов в месяц, а импорт угля прекратился полностью.

Ситуация со сжиженным природным газом (СПГ) остается особенно показательной. В частности, Франция, Испания, Нидерланды и Бельгия значительно увеличили объемы закупок:

В 2024 году ЕС импортировал рекордные 16,5 миллиона метрических тонн СПГ из России, превысив показатель 2023 года в 15,2 миллиона тонн.

В конце 2024 года доля России в импорте природного газа ЕС составляла 18%.

Нежелание Европы отказываться от российского газа авторы публикации объясняют не отсутствием альтернатив, а желанием наживаться на дешевом российском газе.

За протестами Словакии стоят ее солидные прибыли от "перепродажи и транзита российского газа" через Украину – около 1,5 миллиарда долларов в год. Интересы Венгрии также денежные: "Газпром" продает Венгрии еще больше газа, чтобы трейдеры в Венгрии могли получить прибыль от перепродажи третьим странам, "а правительство собирает значительную часть денег в виде налогов",

– пишет Foreign Policy.

Какие исключения имеют санкции против российской нефти

Нефтяные санкции против Москвы также имеют немало исключений. Сырая нефть из России продолжает поставляться по трубопроводам в Венгрию и Словакию, а в меньших объемах ее покупают Бельгия, Австрия и Чехия.

Кроме того, нефтепродукты, произведенные из российской нефти, часто попадают в ЕС через третьи страны. По статистике, за девять месяцев 2024 года страны ЕС импортировали 12,3 миллиона тонн нефтепродуктов из Индии, Китая и Турции, из которых не менее 4,8 миллиона тонн были изготовлены из российского сырья.