В непризнанном Приднестровье показали новые графики отключений электроэнергии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Смотрите также Блинкен высказался о членстве Украины в НАТО в контексте прекращения огня

Генерация не покрывает потребление

Оказалось, что отключения будут значительно более длительными, чем в первый день действия графиков, 3 января 2025 года.

В частности, местные власти предупредили, что абонентов будут отключать на три часа, а в 5 января 2025 гкоу – на четыре. Отключения будут касаться нескольких городов. В частности, Тирасполя, Бендер, Рыбницы, Каменки, а также ряда сел.

Стоит отметить, что когда отключения только ввели, они продолжались всего час, однако руководитель непризнанного Приднестровья сказал, этот механизм отключений "был пробным".

В то же время часовых отключений для обеспечения сохранности системы энергоснабжения недостаточно. Генерация не покрывает резкого роста потребления, поэтому продолжительность отключений электроэнергии необходимо увеличивать.