Энтони Блинкен заявил, что решение об окончании войны должны принимать украинцы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NYT.

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Прекращение огня должно быть длительным

Блинкен объяснил, что именно украинцы должны решить, где их будущее и как они хотят туда попасть. Он не считает, что линия фронта в ближайшее время изменится, однако понимает, что претензии Украины на эту территорию будут всегда.

И вопрос в том, найдут ли они способы при поддержке других вернуть утраченную территорию? Вряд ли Путин откажется от своих амбиций,

– сказал госсекретарь США.

Он также добавил, что даже если будет прекращение огня, то, по мнению российского президента, оно, вероятно, даст ему время отдохнуть, перенастроиться, чтобы повторно атаковать в какой-то момент в будущем, поэтому критически важно убедиться, что Украина в будущем будет иметь возможность сдерживать агрессию.

По словам Блинкена, это может проявляться во многих формах.

Это могло бы произойти через НАТО, и мы поставили Украину на путь к членству в НАТО. Это может происходить через гарантии безопасности, обязательства, гарантии со стороны разных стран, чтобы убедиться, что Россия знает, что если она атакует, у нее будут большие проблемы,

– подчеркнул чиновник.

Ранее Энтони Блинкен уже заявлял, что считает, что Владимир Путин потерпел стратегическое поражение.