Як Європа вкладається у російські енергоносії

Як повідомляє 24 Канал із посиланням на Foreign Policy, що Угорщина та Словаччина, відомі своєю проросійською політикою, далеко не єдині в Європі, хто продовжує залежати від російських енергоносіїв. Значні суми за них досі сплачують також Франція, Австрія та Іспанія.

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Водночас відзначається, що деякі країни ЄС, зокрема Німеччина, значно скоротили свою енергетичну залежність від Росії.

Загальний імпорт викопного палива зменшився на 94%: з 16 мільярдів до приблизно 1 мільярда доларів на місяць, а імпорт вугілля припинився повністю.

Ситуація зі скрапленим природним газом (СПГ) залишається особливо показовою. Зокрема, Франція, Іспанія, Нідерланди та Бельгія значно збільшили обсяги закупівель:

У 2024 році ЄС імпортував рекордні 16,5 мільйона метричних тонн СПГ з Росії, перевищивши показник 2023 року в 15,2 мільйона тонн.

Наприкінці 2024 року частка Росії в імпорті природного газу ЄС становила 18%.

Небажання Європи відмовлятися від російського газу автори публікації пояснюють не відсутністю альтернатив, а бажанням наживатися на дешевому російському газі.

За протестами Словаччини стоять її солідні прибутки від "перепродажу та транзиту російського газу" через Україну – близько 1,5 мільярда доларів на рік. Інтереси Угорщини також грошові: "Газпром" продає Угорщині ще більше газу, щоб трейдери в Угорщині могли отримати прибуток від перепродажу третім країнам, "а уряд збирає значну частину грошей у вигляді податків",

– пише Foreign Policy.

Які винятки мають санкції проти російської нафти

Нафтові санкції проти Москви також мають чимало винятків. Сира нафта з Росії продовжує постачатися трубопроводами до Угорщини та Словаччини, а в менших обсягах її купують Бельгія, Австрія та Чехія.

Крім того, нафтопродукти, вироблені з російської нафти, часто потрапляють до ЄС через треті країни. За статистикою, за дев’ять місяців 2024 року країни ЄС імпортували 12,3 мільйона тонн нафтопродуктів із Індії, Китаю та Туреччини, з яких щонайменше 4,8 мільйона тонн були виготовлені з російської сировини.