Станція розташована на приливно-відливній рівнині на сході Китаю. Про початок роботи електростанції стало відомо 3 січня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Xinhua.

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Китай створює стабільну енергосистему з використанням відновлюваних джерел

Це найбільша у Китаї така енергетична станція, офіційно відома як морський фотоелектричний водневий проєкт зберігання енергії "Рудун". Він був успішно підключений до мережі і розпочав роботу 31 грудня 2024 року.

Старт роботи станції знаменує запуск першого в Китаї комплексного проєкту з використання енергії та екологічного управління прибережними територіями, який об'єднує виробництво фотоелектричної енергії, виробництво водню, заправку воднем і зберігання енергії.

Проєкт загальною встановленою потужністю 400 мегават, що охоплює близько 287 гектарів, включає новозбудовану наземну підстанцію 220 кВ, сховище енергії на 60 МВт/120 МВт-год, а також станцію виробництва і заправки водню з виробничою потужністю 1500 стандартних кубометрів на годину і потужністю заправки водню 500 кілограмів на день.



Потужність проєкту 400 мегават / Скриншот відео

Очікується, що після повного введення в експлуатацію у 2025 році проєкт буде виробляти в середньому 468 мільйонів кіловат-годин електроенергії на рік, що еквівалентно економії приблизно 151 000 тонн умовного вугілля щороку.

Чому рішення Китаю є екологічним

Це також призведе до значного скорочення викидів, зокрема, приблизно на 309 400 тонн вуглекислого газу, 562,6 тонн діоксиду сірки та 1 125,3 тонн діоксиду азоту.

Ці скорочення не лише роблять значний внесок у захист довкілля, але й знаменують собою ключову віху в просуванні переходу до більш сталої енергетичної структури.

Проєкт використовує унікальні ресурси прибережної приливно-відливної рівнини регіону, застосовуючи передові фотоелектричні технології та інтелектуальні системи управління для оптимізації ефективності перетворення та зберігання енергії.

Інтеграція виробництва водню шляхом електролізу води ще більше підвищує загальну ефективність використання енергії. Цей інноваційний підхід не тільки підвищує пропускну здатність регіональної енергосистеми, але й значно покращує стабільність електропостачання.