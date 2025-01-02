Нову установку спорудить компанія Commonwealth Fusion Systems. Якою буде ця установка та як генеруватиме електрику – розповідає 24 Канал з посиланням на newatlas.com.

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Яким буде джерело безмежної енергії

Commonwealth Fusion Systems побудує в американському штаті Вірджинія термоядерну електростанцію ARC — Affordable, Robust, Compact, яка зможе виробляти 400 мегаватів чистої і практично безмежної енергії. Термоядерний синтез, на відміну від ядерного поділу, використовує ізотопи водню і виробляє гелій як побічний продукт.

Реактор SPARC використовуватиме абсолютно нову систему високотемпературних надпровідних магнітів, розроблену CFS, для утримання перегрітої плазми при температурі понад 100 млн градусів Цельсія в захисній оболонці. Мета проєкту полягає в тому, щоб система виробляла безперебійну електрику як звичайна електростанція. Станція зможе забезпечувати енергією до 150 000 будинків без екологічних наслідків.

Що відомо про термоядерну електростанцію: дивіться відео

Термоядерний синтез безпечніший за ядерний поділ, проте не зовсім без ризику. Однак в ході розробки вчені подолали проблему утримання плазми. На сьогодні найтриваліший процес горіння плазми – 48 секунд. У конструкції реактора використані магніти. Однак будь-яке порушення роботи може призвести до миттєвого охолодження плазми, що може припинити виробництво електрики.

Вчені переконані, що термоядерний синтез є майже ідеальним енергетичним рішенням, адже 1 грам палива може виробити стільки з енергії, скільки й 10 тонн вугілля. Тому проєкт реактора у Вірджинії може здійснити прорив у сфері енергетики. Хоча є ще проблеми, які потрібно вирішити, та все ж розробники обіцяють, що безмежна і чиста енергія скоро перестануть бути чимось фантастичним і буде реальністю.