До таких висновків дійшли дослідники з Кембриджського центру Леверхалма з вивчення майбутнього інтелекту. За їхніми словами, зростання генеративного ШІ і наше зростаюче знайомство з чат-ботами відкривають нові горизонти "технологій переконання". Про це розповідає 24 Канал з посиланням на TechXplore.

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Чому виникають такі перспективи

Експерти прогнозують, що вже невдовзі можуть з'явитися помічники, створені на базі ШІ, які прогнозуватимуть і впливатимуть на ухвалення рішень, а також продаватимуть ці "наміри", що розвиваються, в режимі реального часу компаніям, здатним задовольнити потреби, — ще до того, як користувач усвідомлює, що прийняв рішення.

Фахівці з Кембриджського університету кажуть, що людство перебуває на зорі прибуткового, але тривожного ринку цифрових сигналів намірів – від купівлі квитка в кінотеатр до голосування на виборах.

Свої припущення вони будують на тому, що створені на базі ШІ помічники отримають доступ до великої кількості поведінкових і психологічних даних користувачів, які можна зібрати за допомогою діалогу.

Те, що люди говорять під час розмови, як вони це кажуть, і тип висновків, які можна зробити в режимі реального часу, – це набагато інтимніша інформація, ніж просто записи онлайн-взаємодій,

– заявив запрошений науковий співробітник LCFI д-р Якуб Чаудхарі.

Дослідники кажуть, що зараз економіка намірів є прагненням для технологічної галузі, однак ранні ознаки цієї тенденції уже можна відстежити. Зокрема до цього зараховують заклик до "даних, які виражають наміри людини будь-якою мовою, на будь-яку тему і в будь-якому форматі" в повідомленні в блозі OpenAI за 2023 рік, а директор із продуктів Shopify на конференції того самого року говорив про появу чат-ботів, які "явно визначатимуть наміри користувача".

У 2024 році нова платформа розробки "App Intents" від Apple для під'єднання застосунків до Siri містить протоколи для "передбачення дій, які хтось може здійснити в майбутньому" і "пропонування наміру застосунку комусь у майбутньому з використанням наданих розробником прогнозів".

Науковці кажуть, що ці події не обов'язково погані, але потенційно можуть бути руйнівними.