Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun. Блогери вже протестували новинку та звернули увагу на ризики конфіденційності.

Дивіться також ШІ досягнув рівня людини у тесті на загальний інтелект: що це означає

Що відомо про дзвінки до ChatGPT

Щоб поспілкуватися з ChatGPT телефоном, достатньо набрати номер 1-800-ChatGPT (або 1-800-242-8478), і оператор з’єднає вас із штучним інтелектом, який говорить людським голосом. У певний момент блогерам здалося, що вони розмовляють із реальною людиною.

Відрізнити ШІ допомогла лише його надмірна оптимістичність, непритаманна тим, хто цілий день відповідає на безглузді запитання, хоча загалом він звучить доволі переконливо.

Розмова починається з попередження, що дзвінок може бути прослуханий із міркувань безпеки. Один із блогерів запитав ChatGPT, як це – бути телефонним номером, і чим цей формат відрізняється від текстових повідомлень.

Люди ставлять мені найрізноманітніші запитання телефоном. Це варіюється від технічної підтримки та встановлення нагадувань до відповідей на прості запитання,

– заявив ChatGPT.

Як люди використовують розмови з ChatGPT

Жіночий голос зазначив, що "деякі люди навіть практикують мови" і похвалився, що володіє французькою, китайською, фінською та навіть суахілі.

Телефонний номер робить мене більш доступним. Особливо для тих, кому зручніше говорити, ніж друкувати. Деякі люди вважають за краще вести бесіду. Через це у мене раптово виникло відчуття, що телефонна розмова сприймається серйозніше,

– пояснила нейромережа.

Блогери відзначили, що для багатьох людей значно зручніше просто зателефонувати та поговорити, аніж вводити текстові запити.

Однак є важливий недолік – обмежений час на розмову. Безплатно можна спілкуватися лише 15 хвилин, при цьому підписка буде оновлюватися для кожного абонента щомісяця.

Крім того, блогери зазначили, що прослуховування розмов з метою безпеки не створює атмосферу "милої бесіди". Вони рекомендують не ділитися особистою інформацією і використовувати ШІ для планування відпусток, практикуватися у відповідях на запитання під час співбесіди або спробувати вивчити іноземну мову.

Розвиток працівників — ключ до успіху компанії. У "МакДональдз" це добре знають, а тому підтримують таланти кожного працівника. До прикладу, програма JUMP дозволяє менеджерам середньої ланки швидко піднятися кар’єрними сходинками, забезпечуючи необхідні навички для подальшого успіху.