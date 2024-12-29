Мова йде про нову систему о3, яка набрала 85% у тесті ARC-AGI. Що це за тест та що означають його результати – розповідає 24 Канал з посиланням на The Economic Time.

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Що означають результати тесту

Попередній рекорд ШІ в цьому тесті становив 55%. Тепер же ШІ показав результат, який співмірний середньому показнику черед людей. Ця подія робить компанію OpenAI на крок ближче до створення штучного загального інтелекту. Попри те, що є багато скептиків створення ШЗІ, все ж багато дослідників кажуть, що перспектива його створення ближча, ніж вважалося раніше.

Тест ARC-AGI, який пройшов ШІ, це перевірка здатності адаптуватися до нових ситуацій. За допомогою тестування визначали, скільки прикладів потрібно для розуміння роботи ШІ. Наприклад, відомий усім ChatGPT не ефективний у цьому, хоч і тренований на мільйонах прикладів тесту, але для важчих завдань йому бракує даних.



ChatGPT не ефективний в тесті ARC-AGI / Фото Pexels

Поки ШІ не зможе ефективно навчатися на невеликій вибірці, його використовуватимуть для повторюваних завдань, де помилки допустимі. Здатність узагальнювати нові проблеми з мінімуму даних є ключовим елементом інтелекту. Тест ARC-AGI перевіряє здатність адаптуватися на вибірці, пропонуючи задачі зі сітками. ШІ потрібно знайти закономірність, яка перетворює ліву сітку на праву. Кожне питання містить 3 приклади, після чого ШІ має узагальнити правило для четвертого. Це щось нагадує тести на IQ, які дають проходити у школах.

Модель о3 продемонструвала високу здатність до адаптації. Хоча про цю систему відомо дуже мало, адже розробники розповідають не так багато. Перспективи цієї системи стануть зрозумілими після випуску. Зокрема зараз під питанням, чи справді ШІ може узагальнювати як само, як і середньостатистична людина. Якщо це справді так – то це спричинить технологічну революцію і започаткує еру ШІ, який вдосконалюється самостійно. Це вимагатиме нових орієнтирів для ШІ та нових підходів в управлінні.