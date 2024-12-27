За даними Міжнародного енергетичного агентства, кількість патентів, пов'язаних зі штучним інтелектом, зросла у 6 разів. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на pv magazine.

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Чому зростає популярність ШІ в енергетичних компаніях

Агентство проаналізувало патенти з 2001 по 2022 роки у сфері енергетики. Активний зріст кількості патентів відбувався з 2009 по 2013 роки. Опісля в більшості регіонів відбулася стабілізація, але все ж кількість заявок залишається високою.

Зараз основною темою заявок на патенти є штучний інтелект і рішення для енергомереж з інтеграцією ШІ. З 2010 по 2022 роки патенти, пов'язані з ШІ становили 50% від усіх заявок. Причиною цього є зростання популярності інструментів прогнозування попиту й пропозиції та інфраструктури для зарядки електромобілів.

Лідером за кількістю патентних заявок на інтеграцію ШІ в енергомережі є Китай. Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль каже, що цей факт підвищує конкурентні ставки для інших регіонів.

Неадекватні електромережі є перешкодою для економічної діяльності та доступу до енергії. Однак результати звіту свідчать про те, що новатори реагують на потребу в більш конкурентоспроможних і гнучких мережевих технологіях. МЕА продовжуватиме допомагати урядам світу стимулювати інновації для безпечних і стійких енергетичних переходів,

– сказав Біроль.

25% патентів належать Китаю, 22% – Європі та Японії, а 20% – США. Тепер же європейські посадовці кажуть, що компаніям потрібно постаратися для того, аби збільшити кількість патентів.

Маленькі зміни можуть мати велике значення. Цей принцип надзвичайно важливий для "МакДональдз", тож його дотримуються постійно та послідовно. Ресторани мережі навіть запровадили часткову відмову від використання пластикових кришок для стаканів. Ініціатива, спрямована на захист довкілля, зможе зменшити використання пластику ще на 8,5 тонн на рік.