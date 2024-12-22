Такий експеримент провела компанія, яка вивчає вплив мистецтва, створеного штучним інтелектом, на людей-художників. Що з цього вийшло – розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Як бачить себе ШІ

Штучний інтелект створив два автопортрети на основі селфі 40 художників, які завантажили свої селфі в програму.



Як бачить себе штучний інтелект / Фото Daily Star

Оскільки ШІ-генератори зображень розвивають здатність створювати нові роботи, вивчаючи навички людей-художників з різних епох, в одному творі можуть поєднуватися роботи від да Вінчі до Бенксі та всіх, хто перебуває між ними,

– кажуть автори статті.

Причиною такого експерименту стало те, що часто у таких випадках порушуються авторські права реальних художників. Наприклад, для генерування автопортрету ШІ використав близько 40 селфі без дозволу.



Як себе бачить штучний інтелект / Фото Daily Star

Компанія, котра проводила дослід, виплатила компенсацію художникам, зображення яких використав ШІ. Водночас журналісти зазначають, що майже 80% колекціонерів та поціновувачів мистецтва переконані, що художники повинні отримувати відшкодування у таких випадках.

Також такий же відсоток зацікавлених мистецтвом наполягає на належному маркування, аби можна було відрізнити витвори ШІ від людської праці.