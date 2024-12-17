За лічені дні тренд став вірусним у мережі. Як він виник та в чому його суть – розповідає 24 Канал.

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Як солоні огірки стали трендом у мережі

Усе почалося з відео користувачки з нікнеймом transtrashboat, котра 28 листопада опублікувала відео, на якому засипає харчові блискітки у банку з солоними огірками, від чого розсіл і самі огірки почали сяяти.

Відеоряд супроводжує звук, в якому авторка повторює фразу "гарні солоні огірки".

Відео, з якого почався тренд: дивіться відео

За кілька днів звук заполонив англомовний сегмент Tik Tok і вже невдовзі з'явився в українських рекомендаціях. За 2 тижні з'явилося понад 3 000 відео, декотрі з них збирають десятки мільйонів переглядів.

"Гарні блискучі огірки": дивіться відео





Коли тренд набрав обертів, авторка оригінального відео опублікувала ролик, в якому застерегла, що для "гарних солоних огірків" потрібно використовувати їстівні блискітки, а не звичайні, інакше наслідки поїдання такого соління буде не надто приємною.

Для того, аби зробити трендові огірки, достатньо насипати в банку з солоними огірками трохи блискіток, закрити банку та потрусити. Тоді розсіл починає грати барвами, що робить поїдання соління цікавішим.