А приготувати таке печиво доволі просто. Рецепт імбирних ласощів розповідає 24 Канал з посиланням на блог ev.malinevska у Tik Tok.
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Рецепт імбирного печива
Для того, аби приготувати імбирне печиво, потрібно:
- 280 – 310 грамів борошна;
- 100 грамів вершкового масла;
- 100 грамів цукру;
- 3 – 4 столових ложок меду;
- 1 яйце;
- 1 чайна ложка кориці та сухого імбиру;
- щіпка мускатного горіха;
- пів чайної ложки соди;
- дрібка солі.
У сотейнику змішайте вершкове масло, цукор та мед і розігрійте до повного розчинення інгредієнтів. Додайте у масу імбир, корицю та мускатний горіх.
Рецепт імбирного печива: дивіться відео
Опісля потрібно додати в масу яйце, соду та борошно. Замішайте тісто та відкладіть його на 30 хвилин, а опісля розкатайте товщиною 1 – 2 сантиметри, викладіть на форму з пергаментом. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці близько 13 хвилин.