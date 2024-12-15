А приготувати таке печиво доволі просто. Рецепт імбирних ласощів розповідає 24 Канал з посиланням на блог ev.malinevska у Tik Tok.

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Рецепт імбирного печива

Для того, аби приготувати імбирне печиво, потрібно:

280 – 310 грамів борошна;

100 грамів вершкового масла;

100 грамів цукру;

3 – 4 столових ложок меду;

1 яйце;

1 чайна ложка кориці та сухого імбиру;

щіпка мускатного горіха;

пів чайної ложки соди;

дрібка солі.

У сотейнику змішайте вершкове масло, цукор та мед і розігрійте до повного розчинення інгредієнтів. Додайте у масу імбир, корицю та мускатний горіх.

Рецепт імбирного печива: дивіться відео

Опісля потрібно додати в масу яйце, соду та борошно. Замішайте тісто та відкладіть його на 30 хвилин, а опісля розкатайте товщиною 1 – 2 сантиметри, викладіть на форму з пергаментом. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці близько 13 хвилин.