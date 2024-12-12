Повідомляє 24 Канал з посиланням на Гордія Старуха у TikTok. Він розповів, що згідно з давніми віруваннями, маски символізують душі предків.

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Для чого одягають маски під час зимових свят

Старух розповів про важливість масок під час зимових свят. За його словами, цей елемент має глибоке символічне значення і відіграє важливу роль у святкових обрядах, зокрема під час вертепів і колядок.

Що символізують маски під час зимових свят: дивіться відео

Він пояснив, що згідно з архаїчними віруваннями, зимові свята припадали на особливий період року.

Вважалось, що межа між нашим світом та потойбіччям ставала дуже тонкою і душі померлих предків навідували нащадків у вигляді колядників,

– розповів Старух.

Він додав, що в деяких регіонах досі кажуть, що колядники переодягаються на "дідів". Саме тому маски та вивернуті кожухи – алегорія на душі предків.

"Добре пригостивши колядників, ви тим самим пригощали і предків, за що вони допомагали увесь рік", – зазначив митець.