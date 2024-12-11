Переможців обирали серед 242 претендентів. Які книги стали найкращими за дизайном у 2024 році – розповідає 24 Канал з посиланням на "Книжковий арсенал".

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Переможці конкурсу "Найкращий книжковий дизайн"

Найкращі книги обирало журі, до якого увійшли дизайнери, художники та ілюстратори. Переможців обирали у 5 номінаціях, а одне видання отримало гран-прі конкурсу.

Цього року у номінації "Експеримент" переможця не обрали. У номінації "Найкращий візуальний сторітелінг" здобула книга "Шлях Зерна | The Path of Grain". Художнє оформлення книги створило видавництво Postmen та Ярослав Ведмідь, Олег Грищенко й Олексій Чекаль. Шрифтове оформлення – Олексій Чекаль.



"Шлях Зерна | The Path of Grain"

У номінації "Мистецька книга" перемогло видання "Коцюбинський: між кіно і літературою" Альони Пензій, Станіслава Битюцького та Олега Оліфера. Художнє оформлення книги, дизайн, верстка здійснило бюро Буця й Галя Вергелес.



"Коцюбинський: між кіно і літературою"

У категорії "Текстова книга" перемогу здобуло видання "На надломі зросла сила", що вийшло в punkt publishing. Концепцію видання та архітектоніку розробила Тетяна Костіна. Дизайн обкладинки та верстку – Дар'я Стеценко.



"На надломі зросла сила"

Перемогу в номінації "Утилітарна книга" та гран-прі цьогорічної премії здобуло видання "Поміж" (перше число), Автором візуальної концепції, дизайну та верстки був Саша Биченко.



"Поміж"

Також 7 видань отримали спеціальні відзнаки: