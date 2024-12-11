Переможців обирали серед 242 претендентів. Які книги стали найкращими за дизайном у 2024 році – розповідає 24 Канал з посиланням на "Книжковий арсенал".
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Переможці конкурсу "Найкращий книжковий дизайн"
Найкращі книги обирало журі, до якого увійшли дизайнери, художники та ілюстратори. Переможців обирали у 5 номінаціях, а одне видання отримало гран-прі конкурсу.
Цього року у номінації "Експеримент" переможця не обрали. У номінації "Найкращий візуальний сторітелінг" здобула книга "Шлях Зерна | The Path of Grain". Художнє оформлення книги створило видавництво Postmen та Ярослав Ведмідь, Олег Грищенко й Олексій Чекаль. Шрифтове оформлення – Олексій Чекаль.
"Шлях Зерна | The Path of Grain"
У номінації "Мистецька книга" перемогло видання "Коцюбинський: між кіно і літературою" Альони Пензій, Станіслава Битюцького та Олега Оліфера. Художнє оформлення книги, дизайн, верстка здійснило бюро Буця й Галя Вергелес.
"Коцюбинський: між кіно і літературою"
У категорії "Текстова книга" перемогу здобуло видання "На надломі зросла сила", що вийшло в punkt publishing. Концепцію видання та архітектоніку розробила Тетяна Костіна. Дизайн обкладинки та верстку – Дар'я Стеценко.
"На надломі зросла сила"
Перемогу в номінації "Утилітарна книга" та гран-прі цьогорічної премії здобуло видання "Поміж" (перше число), Автором візуальної концепції, дизайну та верстки був Саша Биченко.
"Поміж"
Також 7 видань отримали спеціальні відзнаки:
- "за грішний дизайн відмінної якості" – видання "Грішниця";
- за вдале рішення для серії – серія зарубіжної класики "Червона кімната", "Штіллер", "Тісні ворота" від видавництва "Ще одну сторінку";
- за дизайн обкладинки – "Сестри Річинські (у 3-х томах)" видавництва "Віхола";
- за дизайн музейного видання – альбом "Миколаївський обласний краєзнавчий музей. Вибране";
- за відчуття матеріалу – "Behind Blue Eyes" друкарні "КОЛО";
- "for pioneering insights and transformative contributions to artificial intelligence" – журнал "Синтетика №1.AI: Friend or Foe" видавництва Projector Publishing;
- "за поезію в дизайн формі" – "Imagination Guide II: How to make rockets disappear" видавництва Wydawnictwo Stopka.