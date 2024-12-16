Користувач TikTok з ніком joseph.clarin3 опублікував кумедне відео з білим котиком, пише 24 Канал. Після цього відео з білим пухнастиком та кумедним звуком заполонило простори соцмереж.

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Що відомо про новий тренд з котом у TikTok

Тренд швидко підхопили й українці та почали створювати кумедні відео. Схоже, що найбільше тренд сподобався водіям, оскільки звук котика нагадує двигун автомобіля.

Українці публікують відео з котом та підписують, мовляв, "це я телефоную чоловіку і намагаюся пояснити, який звук видає машина, щоб він сказав, чи можу я ще їздити, чи вже йти пішки".

Грудень та січень – це місяці, коли чи не найбільше свят, які пов'язані з подарунками. І хто як не українці підходять до цього з властивим їм почуттям гумору. Вони публікують котика та підписують відео "як зашвидко гроші зникають з мого гаманця".

Все ж більшість відео таки пов'язана з автомобілями, що дає кожному власнику автомобіля похвалитися своїм автомобілем або розказати, якою була дорога на СТО.

Новий тренд настільки унікальний, що дає змогу висвітлити кумедні моменти з життя любителям книг, мандрівникам та багатьом іншим.

Якщо ви хочете бути в тренді й створити своє кумедне відео з пухнастим котиком, то можете перейти за цим посиланням. Тренд настільки популярний, що ледь не кожне відео збирає тисячі переглядів та сотні вподобайок.

Раніше ж 24 Канал розповідав про різдвяну пісню з котиком, яка теж заполонила соцмережі та стала трендовою.

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