Анна Павлусь заснувала свій бренд і продовжила шити після травми, повідомляє 24 Канал з посиланням на DW. Жінка отримала травму у 2016 році й опинилася у кріслі колісному.

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Анна Павлусь шила жилети для військових ЗСУ

Вона стикнулася з проблемою пошуку зручного одягу. Зрештою Анна вирішила самостійно шити одяг для людей на кріслах колісних.

У мене розуміння прийшло, що потрібно змінювати одяг під сидяче положення тіла, оскільки я стала користувачем крісла колісного. І мала вже уявлення, що звичайний одяг мені не зовсім зручний,

– каже засновниця бренду Wheelny.

За словами жінки, саме так потихеньку народжувалася ідея. У 2021 році вона потрапила в проєкт українського тижня моди з Українським культурним фондом і Групою активної реабілітації. Там створили проєкт Fashion Inclisia.



Анна Павлусь шиє одяг для людей на кріслі колісному / Фото скриншот з відео

"І таким чином я познайомилася з колом дівчат на кріслах колісних. І воно закрутилося, пішли замовлення", – додала Анна Павлусь.

На початку повномасштабного вторгнення Росії Анна призупинила виробництво адаптивного одягу й почала шити жилети для військових ЗСУ. У березні 2023 року дизайнерка запустила власний бренд адаптивного одягу для людей у кріслі колісному Wheelny

Через війну кількість моєї цивільної аудиторії значно збільшується, і попит на одяг справді збільшився. І зараз я справді не встигаю сама все це створювати, бо дуже багато замовлень,

– розповіла вона.

Дизайнерка зазначила, що трохи призупинить індивідуальний пошив, "щоб розвинути це як одяг, коли заходиш в магазин і купуєш вже розмір, підбираєш".

Для клієнтів Анна відшиває термобілизну, футболки, шорти, спортивні костюми, джинси й різноманітний верхній одяг. Дизайнерка каже, що намагається створювати не лише зручний, а й гарний одяг.



Анна Павлусь / Фото скриншот з відео

"Щоб вони хоча б у цьому були спокійні, що можуть купити собі одяг і виглядати окей, і купувати такий, який хочуть одяг, а не який можуть носити. Зовнішній вигляд для людини – це вагома частина. Всі хочуть виглядати гарно", – наголосила вона.

Усі речі бренду адаптовані під сидяче положення тіла: рукави не заважатимуть крутити колеса, а штани закриватимуть спину. Приміром, кожна деталь у жилетці бренду Wheeln покликана зробити її комфортною для людини на кріслі колісному

Анна планує масштабувати свій бренд і мріє, що одяг від Wheelny носитимуть не лише в Україні, а й за її межами.