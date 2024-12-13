Одне з таких відбудеться у селі Мшанець у Самбірському районі Львівщини. Якими будуть святкування там – розповідає 24 Канал.

Цікаво Ялинка під самим куполом: як виглядає найкреативніше різдвяне дерево у 2024 році

"Христос родився у Мшанці"

Такою красномовною є назва цьогорічного святкування у гірському селі Мшанець поблизу кордону з Польщею.

Зараз у селі тривають активні приготування під керівництвом настоятеля місцевого храму Різдва Пресвятої Богородиці Романа Грома. Зокрема у Мшанці будують стайню, аби відтворити біблійні події у Вифлеємі в день народження Ісуса. Спеціально до свят туди завезуть овець і навіть віслюка. Також встановлять скульптури Святого Сімейства.

Роман Гром, ініціатор події, каже, що головною метою акції є переосмислення самого Різдва і можливість поринути в ту атмосферу справжнього дива Різдва Христового.

Роман Гром розповідає про святкування у Мшанці: дивіться відео

Також у програмі є театралізована екскурсія, караоке колядок, майстер-клас із прикрашання різдвяних вінків. Крім того, гості свята можуть посмакувати бойківською кухнею у відпочинковій зоні "Мшанецькі колиби". Різдво у Мшанці – виняткова можливість зануритися у світ традицій Бойківщини.

Святкування відбуватимуться на Різдво, 25 грудня, у селі Мшанець поблизу відпочинкової зони "Мшанецькі колиби".

Крім святкування отець Роман Гром з дружиною Наталею організовують акцію "Різдвяні зірки" – благодійні колядування зі збором коштів на засоби РЕБ для українських військових.