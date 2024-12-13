Одну із ялинок у Парижі прийнято вважати найкреативнішою. Про це пише 24 Канал.

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Що це за ялинка

Щороку знаменитий універмаг Galeries Lafayette на бульварі Осман у Парижі відкриває свою легендарну різдвяну ялинку під знаменитим куполом магазину. Дизайн ялинки щороку змінюється, приваблюючи сотні найкращих дизайнерів з усього світу, які змагаються за можливість продемонструвати свої мистецькі творіння в одному з головних святкових місць світу.

Різдвяна ялинка у 2024 році втілює зв'язок між багатою спадщиною магазину та його сучасним баченням 21 століття. Дизайнери надихались символічними вітринами 1950 років та відреставрованим фасадом у візантійському стилі. Різдвяне дерево світиться 20 тисячами вогнів.



Ялинка у 2024 році / Фото sortiraparis

Водночас ялинки інших років також заслуговують за увагу. Вони приковують погляд своєю оригінальністю та святковістю.

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У цьому універмазі вигадують різноманітні дизайни, які ніколи не повторюються.