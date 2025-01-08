Почему Фицо против прекращения транзита через Украину

В комментарии 24 Каналу энергетический эксперт Владимир Омельченко рассказал, что Украина прекратила транзит российского газа по понятным причинам: мы не обязаны помогать агрессору зарабатывать деньги.

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В то же время Словакия имеет еще и другие источники получения природного газа, кроме газа из России. Речь идет аж о 5 различных компаниях, которые могут поставлять Словакии энергетический ресурс. Однако здесь уже встает вопрос с ценой, которая выше.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Если говорить об угрозах Фицо в ответ на прекращение газа через Украину, то они ни на чем не основываются. Сейчас у премьера нет таких полномочий, поскольку это коммерческий бизнес, а не государственные компании.

Такого же мнения и эксперт Геннадий Рябцев, который в разговоре с 24 Каналом рассказывает, что у премьер-министра Словакии нет полномочий в этой сфере.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Взаимодействия операторов системы передачи осуществляются в рамках европейской ассоциации, которая называется ENTSO-e. И в рамках этой ассоциации объединены именно независимые энергетические регуляторы. То есть оператор системы передачи не зависит от желаний или действий правительства.

Рябцев приводит пример с Укрэнерго, которое не подчиняется Кабмину, а премьер-министр не может вмешиваться в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования участников энергетических рынков.

Справочно. Российский газ, который транспортировался через территорию Украины и попадал в Словакию, затем разделялся на два направления – в Австрию и Чехию. Таким образом, Словакия получала финансовую выгоду.

При каких условиях Словакия может прекратить поставки

Геннадий Рябцев объясняет, что если бы в непосредственном подчинении Словакии была какая-то энергетическая компания и она была бы государственным предприятием, то тогда угроза о прекращении поставок электроэнергии могла бы быть реализована.

Но пока что электрическая энергия продается на свободном рынке по правилам, в которые не может вмешиваться правительство страны.

Кроме того, Украина же не получает от Словакии бесплатную помощь в виде электроэнергии. Это продажа, то есть Украина покупает у Словакии электрическую энергию по рыночным ценам. И даже аварийная помощь, которая предоставляется, также не бесплатная,

– отмечает эксперт Рябцев.

Рябцев добавляет, что такая помощь продается еще и по очень высокой цене – 300 евро за мегаватт-час. Согласно официальному курсу НБУ, по состоянию на 7 января это более 13 тысяч гривен.

Конечно, что любая власть может незаконно вмешаться в ситуацию, но это, во-первых, приведет к потерям для участников рынка прежде всего в Словакии, а во-вторых, приведет к финансовым потерям,

– заключает Геннадий Рябцев.

В то же время Владимир Омельченко рассказывает, что если Фицо все-таки сможет как-то вмешаться в коммерческую деятельность, то тогда премьер-министр будет работать против правил Евросоюза, а это повлечет за собой последствия.

Кроме того, Украина может в ответ на прекращение поставок электроэнергии приостановить поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба".

Напоминаем! По состоянию на 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. Такое решение больше всего не понравилось премьер-министру Словакии, который еще в конце декабря 2024 года пригрозил, что страна может прекратить поставки резервной электроэнергии в Украину в случае, если произойдет остановка транзита российского газа.

Как импорт из Словакии влияет на Украину

По словам Омельченко, доля Словакии в сфере импорта электроэнергии в Украину составляет около 30%. Однако эту долю можно поделить между другими странами. Одной из таких стран является Польша.

Сейчас Украина зависит от импорта электроэнергии, ведь в энергосистеме до сих пор присутствует дефицит мощности. В 2024 году Украина потеряла более 11 гигаватт мощности из-за массовых обстрелов России,

– добавляет эксперт Омельченко.

В целом для Украины возможность импорта на сегодня составляет где-то около 2 гигаватт. Такую квоту выделило ENTSO-e, однако где-то около 300 мегаватт Украина должна выделить для Молдовы. В то же время сейчас пока нет большой потребности в импорте.

Зато Рябцев говорит, что Украина критически не зависит от импорта электроэнергии, но он является важным во время массированной атаки России. По словам эксперта, на Словакию приходится доля из общего импорта в 400 мегаватт, но это условная доля.

Поэтому если Словакия не будет предоставлять электроэнергию, то это может компенсировать Польша. Это не является критическим для Украины. Кроме того, в таком случае Словакия побьет же саму себя, потому что для страны такая торговля является выгодной,

– добавляет господин Геннадий.

Рябцев говорит, что каждый час Украина потребляет около 13 гигаватт электрической энергии, причем на импорт приходится максимально до 1 гигаватта.

С одной стороны, это мало. А с другой, если этой электроэнергии нет, то возникает небаланс между генерацией и потреблением. А если возникает небаланс, то это означает, что нужно вводить графики отключений света,

– резюмирует эксперт.

В итоге Украина, несмотря ни на что, не критически зависит от импорта, но именно его доля в энергосистеме позволяет балансировать энергетическую систему, особенно после очередной массированной атаки.

Какая ситуация со светом в Украине сейчас

Омельченко говорит, что ситуация улучшилась в первую очередь потому, что энергетики сделали определенную работу для восстановления. Уменьшился дефицит мощности.

Ну и очень важно то, что чрезвычайно теплая погода по всей Украине на сегодня находится. Но, опять же, погода же может и ухудшиться. И если будет температура среднесуточная, например, в Украине, минус 7 градусов, тогда мы снова перейдем к почасовым отключениям,

– говорит Владимир Омельченко.

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