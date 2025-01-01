Украина остановила транспортировку российского природного газа по своей территории. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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Россия несет финансовые потери



Украина в установленном порядке проинформировала об этом международных партнеров. В Минэнерго отметили, что это – историческое событие.

Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа,

– говорится в сообщении.

Там также объяснили, что европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина.



С 1 января 2025 года газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа. Инфраструктура системы подготовлена к такому функционированию.

В России подтвердили, что "Газпром" прекратил транзит газа через Украину. Ранее писали о том, что эта компания сокращает транзит, а с 1 января планируют его прекратить, что и произошло.