Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Свою карту аналитики обновили поздно вечером 31 декабря.

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Враг наступает на ключевых позициях Донецкой области: где именно

По данным аналитиков, россияне продвинулись в Донецкой области на трех населенных пунктах.

Враг продвинулся в Курахово, Соленом и возле Волково,

– говорится в заметке.

Враг активизировал наступление в направлении Курахово: смотрите на карте

Вражеские войска продвинулись в район Соленого: смотрите на карте

Направление возле Волкового стало местом продвижения противника: смотрите на карте

К слову, российские войска несут значительные потери во время штурмов, иногда до 2 тысяч в сутки, привлекая пехоту и бронетехнику. Вооруженные Силы Украины эффективно сдерживают противника, используя дроны с высокой точностью поражения на уровне 70 – 80%.