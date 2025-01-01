Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Deep State. Свою карту аналітики оновили пізно ввечері 31 грудня.

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Ворог наступає на ключових позиціях Донеччини: де саме

За даними аналітиків, росіяни просунулися у Донецькій області на трьох населених пунктах.

Ворог просунувся у Кураховому, Солоному та біля Вовкового,

– йдеться у дописі.

Ворог активізував наступ у напрямку Курахового: дивіться на карті

Ворожі війська просунулися в район Солоного: дивіться на карті

Напрямок біля Вовкового став місцем просування противника: дивіться на карті

До слова, російські війська зазнають значних втрат під час штурмів, іноді до 2 тисяч на добу, залучаючи піхоту і бронетехніку. Збройні Сили України ефективно стримують супротивника, використовуючи дрони з високою точністю ураження на рівні 70 – 80%.