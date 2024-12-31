Їхні втрати подекуди можуть сягати до 2 тисяч на добу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речник Національної гвардії України Руслана Музичука в етері телемарафону.

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Які втрати росіян під час штурмів

Спікер розкрив, що насамперед задля проведення штурмів ворог залучає піхоту. Крім того, на деяких ділянках противник намагається посилювати групи піхоти за допомогою залучення невеликої кількості бронетехніки.

"Якщо аналізувати боєзіткнення, зокрема за останні десять днів, то мали місце штурмові дії з використанням декількох одиниць бронетехніки – від трьох до семи-десяти", – заявив Руслан Музичук.

За його словами, навіть попри це подібні штурми стаються не часто. Втім, зараз російські загарбники стараються регулярно підтягувати піхоту для проведення таких штурмових дій, що не минається без втрат серед особового складу.

Протягом доби може відбутися майже 200 штурмових дій, іноді більше. І дійсно втрати противника досягають під 2 тисячі день, що саме по собі говорить про те, яку кількість піхоти противник готовий відправляти щоразу,

– заявив він.

Однак, на його думку, робота Збройних Сил України у відповідь є ефективною. Музичук каже, що російську піхоту стримують дронами, і на деяких ділянках точність ураження та ефективність FPV-дронів сягає від 70 до 80%.

Загалом на фронті з початку доби відбулося понад 100 бойових зіткнень. Найбільша активність противника зафіксована у Донецькій області – на Покровському, Краматорському, Куп'янському та Лиманському напрямках.