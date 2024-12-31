Загалом завдяки роботі наших оборонців неба впродовж 2024 року знищено майже понад 15 тисяч повітряних цілей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки дронів і ракет збили за 2024 рік

Впродовж 2024 року росіяни атакували Україну за допомогою набагато більшої кількості ракет та ударних безпілотних літальних апаратів, ніж у 2023. Також з'явилася велика кількість дронів, які є імітаторами справжніх іранських "Шахедів".

Як зауважують у Повітряних силах, подібними заходами ворог намагається ускладнити ситуацію у повітрі, перевантажити українську протиповітряну оборону та виснажити її. Також за цей рік літаки противника запустили по прифронтових територіях десятки тисяч керованих авіабомб, стираючи з лиця землі українські прифронтові міста та села.

Крім вищезгаданого, окупанти наростили як виробництво, так і застосування по Україні балістичних ракет, включаючи північнокорейські KN-23. Втім, попри щоденні атаки Повітряні сили спільно з усіма Силами оборони продовжують тримати небо над Україною.

У 2024 році протиповітряною обороною знищено понад 1300 ракет різних типів, 11200 ударних безпілотників, 3200 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. У цьому році протиповітряною обороною України збито 40 літаків та 6 вертольотів противника,

– ідеться у повідомленні.

Зазначається, що впродовж 2024 року українська авіація виконала понад 20 тисяч літаковильотів, і майже 9 тисяч з них прямували на бойове застосування західних засобів ураження. Воїни Повітряних сил захищають українську землю спільно з побратимами із Сухопутних військ, ДШВ та морської піхоти.

"Майже три роки великої війни наші воїни стримують російське вторгнення, б’ються за майбутнє держави, за український народ. Україна все ще потребує максимальної підтримки заходу, постачання озброєння, засобів ППО та сучасних багатоцільових літаків, для того, щоб перемогти ворога і надійно закрити небо над Україною", – резюмували у Повітряних силах.