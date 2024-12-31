Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Зазначається, що внаслідок російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київщині.

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Чим російські війська вночі атакували Україну

В Повітряних силах повідомили, що було збито 6 ракет та 16 ворожих БпЛА, ще 24 безпілотники не досягли цілей – тобто були локаційно втрачені.

Для удару по Україні окупанти використали:

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" із винищувача МіГ-31К із повітряного простору Тульської області;

6 керованих авіаційних ракет Х-69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору Бєлгородської області;

8 крилатих ракет Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору Тульської області;

40 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів інших типів із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллерово.

В результаті бойової роботи Силам оборони вдалося збити: