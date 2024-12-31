Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Отмечается, что в результате российской атаки есть попадание баллистики на Сумщине и Киевщине.
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Чем российские войска ночью атаковали Украину
В Воздушных силах сообщили, что были сбиты 6 ракет и 16 вражеских БПЛА, еще 24 беспилотника не достигли целей, то есть были локационно потеряны.
Для удара по Украине оккупанты использовали:
- 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области;
- 1 аэробаллистическою ракету Х-47М2 "Кинжал" из истребителя МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области;
- 6 управляемых авиационных ракет Х-69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской области;
- 8 крылатых ракет Х-22 из самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства Тульской области
- 40 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов других типов с направлений Приморско-Ахтарска, Брянска, Миллерово.
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В результате боевой работы Силам обороны удалось сбить:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 5 управляемых авиационных ракет Х-69;
- 16 ударных БПЛА типа Shahed, еще 24 беспилотника-имитатора разных типов были локационно потеряны (без негативных последствий).
К слову, утром 31 декабря российская оккупационная армия ударила по Киеву. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы, были повреждены 3 частных здания и 2 автомобиля.