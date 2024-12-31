Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Отмечается, что в результате российской атаки есть попадание баллистики на Сумщине и Киевщине.

Читайте также Подверглись разрушениям объекты критической инфраструктуры: ужасные последствия удара по Шостке

Чем российские войска ночью атаковали Украину

В Воздушных силах сообщили, что были сбиты 6 ракет и 16 вражеских БПЛА, еще 24 беспилотника не достигли целей, то есть были локационно потеряны.

Для удара по Украине оккупанты использовали:

6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области;

1 аэробаллистическою ракету Х-47М2 "Кинжал" из истребителя МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области;

6 управляемых авиационных ракет Х-69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской области;

8 крылатых ракет Х-22 из самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства Тульской области

40 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов других типов с направлений Приморско-Ахтарска, Брянска, Миллерово.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

В результате боевой работы Силам обороны удалось сбить:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

5 управляемых авиационных ракет Х-69;

16 ударных БПЛА типа Shahed, еще 24 беспилотника-имитатора разных типов были локационно потеряны (без негативных последствий).

К слову, утром 31 декабря российская оккупационная армия ударила по Киеву. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы, были повреждены 3 частных здания и 2 автомобиля.