В целом благодаря работе наших защитников неба в течение 2024 года уничтожено почти более 15 тысяч воздушных целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Ночью Россия била "Кинжалом", баллистикой, ракетами и БпЛА: как отработала ПВО

Сколько дронов и ракет сбили за 2024 год

В течение 2024 года россияне атаковали Украину с помощью гораздо большего количества ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов, чем в 2023. Также появилось большое количество дронов, которые являются имитаторами настоящих иранских "Шахедов".

Как отмечают в Воздушных силах, подобными мерами враг пытается осложнить ситуацию в воздухе, перегрузить украинскую противовоздушную оборону и истощить ее. Также за этот год самолеты противника запустили по прифронтовым территориям десятки тысяч управляемых авиабомб, стирая с лица земли украинские прифронтовые города и села.

Кроме вышеупомянутого, оккупанты нарастили как производство, так и применение по Украине баллистических ракет, включая северокорейские KN-23. Впрочем, несмотря на ежедневные атаки Воздушные силы совместно со всеми Силами обороны продолжают держать небо над Украиной.

В 2024 году противовоздушной обороной уничтожено более 1300 ракет различных типов, 11200 ударных беспилотников, 3200 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. В этом году противовоздушной обороной Украины сбито 40 самолетов и 6 вертолетов противника,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 2024 года украинская авиация выполнила более 20 тысяч самолетовылетов, и почти 9 тысяч из них направлялись на боевое применение западных средств поражения. Воины Воздушных сил защищают украинскую землю совместно с собратьями из Сухопутных войск, ДШВ и морской пехоты.

"Почти три года большой войны наши воины сдерживают российское вторжение, бьются за будущее государства, за украинский народ. Украина все еще нуждается в максимальной поддержке запада, поставки вооружения, средств ПВО и современных многоцелевых самолетов, для того, чтобы победить врага и надежно закрыть небо над Украиной", – резюмировали в Воздушных силах.