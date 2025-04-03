Як вплинуть мита на курс долара найближчим часом

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі 24 Каналу розповів, що запроваджені США мита можуть спричинити хвилю девальвацій у світі.

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Країни будуть змушені знижувати вартість своїх валют, щоб зберегти конкурентоспроможність експорту. Це може позначитися і на Українській економіці.

Попри те, що гривня може девальвувати, цей процес розвиватиметься не швидко через численні валютні обмеження.

Андрій Шевчишин Член Українського товариства фінансових аналітиків В ринкових умовах це затяжний процес. А у нас зараз замкнута економіка, а також діє чимало валютних обмежень. Тобто в ринковій економіці це б відбувалося, як в кризу 2008 року: з країни відходив капітал, його забирали, він виводився. То зараз це зробити неможливо через валютні обмеження.

Експерт додає, що у ці процеси втручатиметься НБУ та сприятиме тому, щоб "випустити пару" на валютному ринку. Відтак, наслідки нових мит США позначаться на курсі долара в Україні ще не скоро.

Що буде з курсом долара у найближчий тиждень

За словами начальника департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Тараса Лєсового, наступного тижня курс долара залишатиметься стабільним. Ситуацію на ринку підтримуватимуть кілька чинників.

По-перше, Національний банк, як і раніше, проводитиме валютні інтервенції – за необхідності продаватиме або купуватиме долари, щоб утримати курс у межах допустимих коливань. По-друге, аграрії можуть почати продавати більше валюти перед посівною, що збільшить її пропозицію на ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий Крім того, не забуваймо, що на ринок впливатимуть і монетарні заходи, а саме збільшена у березні облікова ставка, яка зміцнює гривню та гасить зростання споживчих цін. Крім того, наближення Великодня також певною мірою може збільшити пропозицію на готівковому ринку: адже напередодні великих свят частина громадян може продавати валюту (розуміємо, що ці кошти можуть витрачатися саме для святкових приготувань).

Крім того, різниця між готівковим і безготівковим курсами залишатиметься мінімальною. Валютний ринок діятиме в межах системи "керованої гнучкості", коли курс змінюється поступово, залежно від ринкових умов, але при потребі регулюється Нацбанком.