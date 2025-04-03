Що буде з курсом валют
Як розповів начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий для 24 Каналу, на стабільність впливатимуть кілька факторів.
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По-перше, Національний банк контролюватиме ситуацію через валютні інтервенції – тобто за потреби купуватиме або продаватиме долари, щоб втримати курс. По-друге, аграрії можуть почати активніше продавати валюту перед посівною, що теж збільшить її пропозицію.
Крім того, не забуваймо, що на ринок впливатимуть і монетарні заходи, а саме збільшена у березні облікова ставка, яка зміцнює гривню та гасить зростання споживчих цін. Крім того, наближення Великодня також певною мірою може збільшити пропозицію на готівковому ринку: адже напередодні великих свят частина громадян може продавати валюту (розуміємо, що ці кошти можуть витрачатися саме для святкових приготувань).
Також, як і раніше, різниця між курсами на готівковому та безготівковому ринках буде мінімальною. Коливання валют відбуватимуться в межах чинної системи "керованої гнучкості", коли курс поступово реагує на попит і пропозицію, але за потреби коригується Нацбанком.
Що буде з валютою 7-13 квітня
- Курс долара: 41,4-41,8 гривень
- Курс євро: 44,5-45,5 гривень
Коливання курсу на день:
Міжбанк – до 15 копійок.
Банки – до 20 копійок.
Обмінники – до 30 копійок.
Різниця купівлі/продажу:
Міжбанк: долар – до 15 копійок, євро – до 20 копійок;
Банки: долар – до 60 копійок, євро – до 1 гривні;
Обмінники: долар – до 1 гривні, євро – до 1,3 гривні.