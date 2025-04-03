Что будет с курсом валют

Как рассказал начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой для 24 Канала, на стабильность будут влиять несколько факторов.

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Во-первых, Национальный банк будет контролировать ситуацию через валютные интервенции – то есть при необходимости будет покупать или продавать доллары, чтобы удержать курс. Во-вторых, аграрии могут начать активнее продавать валюту перед посевной, что тоже увеличит ее предложение.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой Кроме того, не забывайте, что на рынок будут влиять и монетарные меры, а именно увеличена в марте учетная ставка, которая укрепляет гривну и гасит рост потребительских цен. Кроме того, приближение Пасхи также в определенной степени может увеличить предложение на наличном рынке: ведь накануне больших праздников часть граждан может продавать валюту (понимаем, что эти средства могут тратиться именно для праздничных приготовлений).

Также, по-прежнему, разница между курсами на наличном и безналичном рынках будет минимальной. Колебания валют будут происходить в рамках действующей системы "управляемой гибкости", когда курс постепенно реагирует на спрос и предложение, но при необходимости корректируется Нацбанком.

Что будет с валютой 7-13 апреля

Курс доллара : 41,4-41,8 гривен

: 41,4-41,8 гривен Курс евро: 44,5-45,5 гривен

Колебания курса на день:

Межбанк – до 15 копеек.

Банки – до 20 копеек.

Обменники – до 30 копеек.

Разница покупки/продажи: