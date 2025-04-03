Что будет с курсом валют
Как рассказал начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой для 24 Канала, на стабильность будут влиять несколько факторов.
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Во-первых, Национальный банк будет контролировать ситуацию через валютные интервенции – то есть при необходимости будет покупать или продавать доллары, чтобы удержать курс. Во-вторых, аграрии могут начать активнее продавать валюту перед посевной, что тоже увеличит ее предложение.
Кроме того, не забывайте, что на рынок будут влиять и монетарные меры, а именно увеличена в марте учетная ставка, которая укрепляет гривну и гасит рост потребительских цен. Кроме того, приближение Пасхи также в определенной степени может увеличить предложение на наличном рынке: ведь накануне больших праздников часть граждан может продавать валюту (понимаем, что эти средства могут тратиться именно для праздничных приготовлений).
Также, по-прежнему, разница между курсами на наличном и безналичном рынках будет минимальной. Колебания валют будут происходить в рамках действующей системы "управляемой гибкости", когда курс постепенно реагирует на спрос и предложение, но при необходимости корректируется Нацбанком.
Что будет с валютой 7-13 апреля
- Курс доллара: 41,4-41,8 гривен
- Курс евро: 44,5-45,5 гривен
Колебания курса на день:
Межбанк – до 15 копеек.
Банки – до 20 копеек.
Обменники – до 30 копеек.
Разница покупки/продажи:
Межбанк: доллар – до 15 копеек, евро – до 20 копеек;
Банки: доллар – до 60 копеек, евро – до 1 гривны;
Обменники: доллар – до 1 гривны, евро – до 1,3 гривны.