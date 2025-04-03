Как повлияют пошлины на курс доллара в ближайшее время

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии 24 Канала рассказал, что введенные США пошлины могут вызвать волну девальваций в мире.

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Страны будут вынуждены снижать стоимость своих валют, чтобы сохранить конкурентоспособность экспорта. Это может сказаться и на украинской экономике.

Несмотря на то, что гривна может девальвировать, этот процесс будет развиваться не быстро из-за многочисленных валютных ограничений.

Андрей Шевчишин Член Украинского общества финансовых аналитиков В рыночных условиях это затяжной процесс. А у нас сейчас замкнутая экономика, а также действует немало валютных ограничений. То есть в рыночной экономике это бы происходило, как в кризис 2008 года: из страны уходил капитал, его забирали, он выводился. То сейчас это сделать невозможно из-за валютных ограничений.

Эксперт добавляет, что в эти процессы будет вмешиваться НБУ и способствовать тому, чтобы "выпустить пар" на валютном рынке. Поэтому, последствия новых пошлин США скажутся на курсе доллара в Украине еще не скоро.

Что будет с курсом доллара в ближайшую неделю

По словам начальника департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Тараса Лесового, следующей неделе курс доллара будет оставаться стабильным. Ситуацию на рынке будут поддерживать несколько факторов.

Во-первых, Национальный банк, по-прежнему, будет проводить валютные интервенции – при необходимости продавать или покупать доллары, чтобы удержать курс в пределах допустимых колебаний. Во-вторых, аграрии могут начать продавать больше валюты перед посевной, что увеличит ее предложение на рынке.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой Кроме того, не забывайте, что на рынок будут влиять и монетарные меры, а именно увеличенная в марте учетная ставка, которая укрепляет гривну и гасит рост потребительских цен. Кроме того, приближение Пасхи также в определенной степени может увеличить предложение на наличном рынке: ведь накануне больших праздников часть граждан может продавать валюту (понимаем, что эти средства могут тратиться именно для праздничных приготовлений).

Кроме того, разница между наличным и безналичным курсами будет оставаться минимальной. Валютный рынок будет действовать в рамках системы "управляемой гибкости", когда курс меняется постепенно, в зависимости от рыночных условий, но при необходимости регулируется Нацбанком.