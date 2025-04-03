Какие риски существуют для мировой экономики

Также, как пример такого шока можно привести пандемию COVID-19, сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Последствия от "Дня освобождения" Трампа могут привести к аналогичному "землетрясению". Особенно, если учитывать, что многие страны мира готовят ответ на американские пошлины.

Нужно понимать, что после Второй мировой, экономики многих государств стали взаимозависимыми. Эта ситуация является следствием глобализации.

Это переломный момент для мировой экономики. Многие страны, вероятнее всего, окажутся в рецессии,

– говорится в публикации.

Аналитики JPMorgan также считают, что, если Трамп продолжит эту политику, в экономике США произойдет рецессия. А впоследствии, такое явление можно будет наблюдать и по всему миру.

К чему приведут действия США

Пошлины США на импорт из Китая достигли 54%. Такое решение Трампа может привести к очень неожиданным последствиям. В частности, речь идет о весомом росте цен, который возникнет из-за такого размера пошлин.

Данные Evercore свидетельствуют, что при среднем размере тарифов 29%, импортеры США будут вынуждены платить ориентировочно 1 триллион долларов в виде пошлин.

Обратите внимание! В 2024 году США импортировали товаров в целом на 3,3 триллиона долларов (это ориентировочно 25 тысяч долларов на домохозяйство.

Если тарифы США вызовут рецессию наших основных торговых партнеров, это уничтожит экспорт США – 2,1 триллиона долларов на товары прошлого года и еще 1,1 триллиона долларов на услуги. И это еще до того, как эти партнеры начнут вводить соответствующие тарифы,

– говорят аналитики.

Нужно понимать, что реальным следствием политики Трампа станет ограничение импорта, а впоследствии дефицит товаров и значительный рост цен. К тому же будет устранен ключевой фактор роста мировой экономики. Особенно это почувствуют страны, зависимые от экспорта, такие как Германия и Китай.

Заметьте! Нововведения Трампа вызвали падение мировых акций.