Які ризики існують для світової економіки

Також, як приклад такого шоку можна навести пандемію COVID-19, повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

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Наслідки від "Дня визволення" Трампа можуть призвести до аналогічного "землетрусу". Особливо, якщо враховувати, що багато країн світу готують відповідь на американські мита.

Потрібно розуміти, що після Другої світової, економіки багатьох держав стали взаємозалежними. Ця ситуація є наслідком глобалізації.

Це переломний момент для світової економіки. Багато країн, найімовірніше, опиняться в рецесії,

– йдеться у публікації.

Аналітики JPMorgan також вважають, що, якщо Трамп продовжить цю політику, у економіці США відбудеться рецесія. А згодом, таке явище можна буде спостерігати і по всьому світу.

До чого призведуть дії США

Мита США на імпорт з Китаю сягнули 54%. Таке рішення Трампа може призвести до дуже неочікуваних наслідків. Зокрема, йдеться про вагоме зростання цін, яке виникне через такий розмір мит.

Дані Evercore свідчать, що при середньому розмірі тарифів 29%, імпортери США будуть вимушені сплачувати орієнтовно 1 трильйон доларів у вигляді мит.

Зверніть увагу! У 2024 році США імпортували товарів загалом на 3,3 трильйона доларів (це орієнтовно 25 тисяч доларів на домогосподарство.

Якщо тарифи США спричинять рецесію наших основних торгівельних партнерів, це знищить експорт США – 2,1 трильйона доларів на товари минулого року та ще 1,1 трильйона доларів на послуги. І це ще до того, як ці партнери почнуть запроваджувати відповідні тарифи,

– кажуть аналітики.

Потрібно розуміти, що реальним наслідком політики Трампа стане обмеження імпорту, а згодом дефіцит товарів та значне зростання цін. До того ж буде усунуто ключовий фактор зростання світової економіки. Особливо це відчують країни, залежні від експорту, такі як Німеччина і Китай.

Зауважте! Нововведення Трампа спричинили падіння світових акцій.