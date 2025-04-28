Какой денежный подарок не подлежит налогообложению

Сейчас не подлежит налогообложению денежный подарок, не превышающий 25% минимальной зарплаты, по состоянию на 1 января текущего года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Фокус.

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Обратите внимание! Налогообложение происходит в год получения дохода.

Поскольку в 2025 году минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, указанный максимум – 2 000 гривен. В прошлом году необлагаемая сумма была меньше.

Юрист АО "Виннер Партнерс" Анастасия Руденко напомнила, что по состоянию на 1 января 2024 минимальная зарплата была 7 100 гривен. Соответственно, налогообложению подлежат подарки, сделанные в прошлом году на сумму более 1 775 гривен.

То есть, если минималка вырастет в 2026, то будет расти и указанный максимум.

Обратите внимание! В то же время не стоит забывать, что в целом не все подарки облагаются налогом. Денежные презенты от родственников первой и второй степени родства, во внимание не принимаются.