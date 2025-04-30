Китай звернувся до США

29 квітня Міністерство закордонних справ КНР оприлюднило відео в соцмережі X, у якому англійською мовою подано "урок історії" про наслідки економічного тиску США на інші країни, передає 24 Канал з посиланням на допис міністерства в X.

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У своєму зверненні МЗС Китаю розкритикувало дії США щодо тарифів та закликало міжнародну спільноту дати відсіч американській економічній агресії. У відео згадуються японська Toshiba та французька Alstom як приклади компаній, які постраждали через дії Вашингтона.

Вклонитися тирану – це як випити отруту, щоб вгамувати спрагу. Це лише посилює кризу. Історія довела, що компроміс не принесе вам милосердя, схиляння колін лише провокує нові знущання. Китай не стане на коліна,

– кажуть у відомстві.

Китай продовжує позиціонувати себе як надійний центр вільної торгівлі, відкритий для інвестицій та партнерства.

Китай опирається торгівельній політиці США

У новому відеозверненні, поширеному МЗС КНР, Пекін заявив про готовність "стояти твердо", попри тиск, і закликав інші країни не підтримувати США, а об’єднуватися навколо Китаю.

Китайський уряд наполягає, що боротьба за власні інтереси не виключає співпраці, а навпаки — захищає справедливість і право слабших на голос.

Зауважте! У відео також прозвучала критика США, які назвали "паперовим тигром", що не представляє весь світ, оскільки частка країни в глобальній торгівлі менша за п’яту.